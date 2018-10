Inter-Milan: ottimismo per Vecino, Gattuso pensa alla difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciano Spalletti e Rino Gattuso, archiviata la sosta delle Nazionali, possono pensare al derby di domenica sera. In casa Inter c'è ottimismo per la presenza di Vecino nel big match in programma a San Siro il 21 ottobre. Il centrocampista uruguaiano non era sceso in campo all'ultimo momento nell'amichevole della sua nazionale contro il Giappone a causa di un problema alla coscia. Ma Spalletti può sorridere perché i medici dell'Inter, dopo aver parlato con il giocatore, ritengono che Vecino si sia fermato in tempo per evitare un sovraccarico. Nel frattempo, l'allenatore di Certaldo ha potuto riabbracciare, con un giorno di anticipo, Keita. L'attaccante si è presentato alla Pinetina con molto entusiasmo dopo aver raggiunto la qualificazione in Coppa d'Africa con il suo Senegal. Da parte sua, Gattuso sta pensando molto alla tattica difensiva. I rossoneri in campionato hanno sempre subito almeno un gol e il tecnico si affida a un ritrovato Donnarumma e a Romagnoli per cercare di fermare Icardi e compagni. A completare il reparto ci sarà Musacchio, corteggiato dal Fulham per il mercato di gennaio.