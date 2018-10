Inter-Milan è Icardi contro Higuain: Milano scopre l'anima argentina

Ultimo aggiornamento: 15:14

Da una parte Mauro Icardi, dall’altra Gonzalo Higuain. A due settimane dal derby, ma con la sosta delle Nazionali in mezzo, Milano si scopre argentina. A suon di gol. Luciano Spalletti si coccola il suo capitano, capocannoniere con Immobile nella scorsa stagione, che in campionato ha realizzato 3 reti e in Champions altri 2 (su 2 partite). Sull’altra sponda del Naviglio, invece, Rino Gattuso gongola per Higuain, arrivato a 6 centri stagionali: 4 in campionato e 2 in Europa League. Contro il Chievo la sua prima doppietta in rossonero. Mica male, insomma, per le due milanesi che poco alla volta stanno scalando la classifica. L’Inter è terza alle spalle di Juventus e Napoli, il Milan è fermo a 12 punti, ma con una gara da recuperare il 31 ottobre a San Siro contro il Genoa.Potenzialmente, i rossoneri potrebbero essere al quarto posto assieme alla Lazio. Una cavalcata con il tango argentino come melodia, come musica, come inno. Icardi sta guidando la svolta dei nerazzurri, arrivati addirittura a 6 vittorie consecutive (tra Champions e campionato); Higuain è il faro di questo Milan, che contro il Chievo ha centrato il terzo successo di fila: Sassuolo, Olympiacos e Chievo appunto. Spalletti e Gattuso non possono fare a meno di loro, nonostante in panchina abbiano due talenti promettenti, famelici: Lautaro Martinez (un altro argentino, a proposito di tango) e Cutrone. Entrambi imparano dai più esperti compagni di squadra, che il 21 ottobre si sfideranno nel derby. Magari anche con un pensiero all’Albiceleste. Per le amichevoli contro Iraq (11 ottobre) e Brasile (16 ottobre) Icardi ci sarà. Higuain resterà, invece, ancora a guardare. Per il ritorno in Nazionale c’è sempre tempo.