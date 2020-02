Inter-Milan, da Meazza a Ibrahimovic: quando il cambio maglia spezza il cuore dei tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un tempo lontano i tifosi dell’Inter hanno intuito, a loro spese, che un loro campione avrebbe potuto vestire la casacca del Milan. Tra i 42 giocatori che hanno cambiato sponda del Naviglio, il primo in assoluto è forse quello che fatto la storia del calcio milanese e italiano. Parliamo di Giuseppe Meazza, per tutti Peppìn, giocatore al quale è stato intitolato lo stadio di San Siro. Il suo debutto in nerazzurro è avvenuto nel lontano, anzi lontanissimo, 1927 e ha scritto pagine indelebili della storia dell’Inter per 14 stagioni prima di trasferirsi al Milan nel 1940. Un colpo al cuore, paragonabile - in tempi recenti - soltanto alla delusione di vedere Ronaldo con i rossoneri nel 2007, dopo essere stato il Fenomeno con la maglia dell’Inter, per poi lasciarla per il Real Madrid. L’ultimo scossone lo aveva dato Zlatan Ibrahimovic: tre scudetti con i nerazzurri, poi il trasferimento al Barcellona, il ritorno a Milano, ma per vincere un altro tricolore con il Milan. E ora un secondo ritorno dello svedese, che ieri si è allenato a parte ma c’è ottimismo per il derby di domenica. Ma tra questi tre grandi campioni ce ne sono altri 39, alcuni osannati, alcuni “dimenticati”. Da Angelillo a Pirlo, passando per Collovati, Baggio, Seedorf, Balotelli, Cassano, Pazzini, Crespo e Vieri. Ma anche per Battistini, Victor Benitez, Bet, Canuti, Ghezzi, Moro. O ancora Davids, Helveg, Ganz e West. Un elenco lungo, lunghissimo. Che forse non terminerà mai. Nel ricordo di quel primo contraccolpo al cuore firmato Peppìn Meazza.