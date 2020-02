Inter-Milan, Aldo Serena: «Lukaku-Ibrahimovic, è il loro derby»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Conte contro Stefano Pioli, Lukaku contro Ibrahimovic: le sfide del derby di domenica con i nerazzurri in piena lotta scudetto e i rossoneri impegnati in una lenta risalita per l’Europa: «Zlatan ha migliorato la squadra, Romelu è un vero leader», ha analizzato Aldo Serena, grande ex di Inter e Milan.«Con l’arrivo di Zlatan la squadra ha invertito la rotta, come tutti si auspicavano sotto il profilo mentale. Ibra sa come si vince, si approccia alle gare in un certo modo. Il suo valore, per ora, è più qui. Gli altri infatti si sono sentiti motivati e la squadra ne ha tratto giovamento».«La società ha fatto tantissimo per colmare il gap con la Juventus. In primis, questa estate, ha ingaggiato Antonio Conte, un esborso notevole. Antonio cambia le squadre in positivo e lo ha fatto in pochissimo tempo Il gioco con Spalletti era orizzontale, palla a terra, lento. Conte ha portato verticalizzazioni, aggressività, ritmo. In secondo luogo, l’Inter lo ha assecondato negli acquisti estivi, a gennaio il club ha fatto quello che ha potuto».«I nerazzurri non erano messi bene sulle corsie esterne, ma Young e Moses sono pronti ed esperti. Poi c’è Eriksen. Avrà sì avuto qualche difficoltà, ma è appena arrivato e ha una qualità alta nelle sue giocate. Darà tantissimi palloni interessanti alla coppia più bella del mondo, Lukaku-Lautaro Martinez».«Tantissimo perché quei due vivono in simbiosi, non ci sono invidie tra loro. Lukaku ha conquistato tifosi e compagni di squadra, è un leader. Inoltre, attraverso Romelu, Conte è riuscito ad arrivare a lottare per lo scudetto».«Sono legato a Stefano, ai tempi della Juventus siamo stati compagni di stanza. Lui è un allenatore capace, che lavora a 360°. Ha trovato una squadra molto giovane, che è normale faccia un po’ di fatica. In una rosa ci vogliono sì i giovani, ma anche i calciatori d’esperienza».