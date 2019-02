Inter, Marotta su Icardi: «Nessuna punizione, ma un percorso di crescita»

Beppe Marotta ad dell'Inter parla nel prepartita di Inter-Sampdoria sul caso Icardi: « Non c'è mai stata tensione abbiamo preso una decisione, ma non è stata punitiva. Un avvicendamento che gli abbiamo motivato perché pensavamo che fosse un bene per tutti. I capifamiglia alle volte devono assumere decisioni antipatiche, ma è un percorso di crescita e rafforzamento anche di Icardi stesso » :



E sul tema dell'infortunio vero o presunto dell'attaccante dice: «Quando un giocatore accusa questi fastidi abbiamo l'obbligo di crederci. Probabilmente di pari passo ad uno stato emozionale che non è dei migliori. Siamo certi che questa querelle si possa definire. Non si deve parlare di caso»:





