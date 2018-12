Inter, Marotta è il ufficialmente il nuovo ad del club nerazzurro

Ora è ufficiale: Beppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter per l'area sportiva. L'annuncio è stato dato dallo stesso dirigente, con un video sul canale twitter del club. «Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio ricoprire una carica importante come quella di amministratore delegato dell'area sport - le parole di Marotta -. Un capitolo importante della mia vita professionale, piena di grande responsabilità ma questo assolutamente non mi spaventa. Si inizia un nuovo percorso che deve essere vincente».

