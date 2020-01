Inter, Marotta: «Dobbiamo credere nello scudetto»

«Vincere il campionato? Bisogna assolutamente credere in questa realtà, non siamo qua per fare delle comparse. Certo ci sono avversari agguerriti, però ci sono ancora 18 partite e tantissimi punti a disposizione, cercheremo di farne il più possibile». Lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, margine del «Premio Brera», dove i nerazzurri sono stati premiati - assieme a Real Madrid, Barcellona e Athletic Club - per non essere mai retrocessi. Sul mercato Marotta non si sbilancia: «Le opportunità ci sono e le coglieremo». Ultimo aggiornamento: 20:44





© RIPRODUZIONE RISERVATA