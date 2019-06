Inter, Marotta: «Conte è il nostro top player, è un vincente. L'obiettivo è alzare l'asticella»

«Conte è il nostro top player. Lo dico perché ho conosciuto e apprezzato le sue grandi qualità. Ha dalla sua una cultura vincente visto che ha vinto in Italia e in Inghilterra, facendo anche un grande cammino con la Nazionale. Una delle sue qualità è valorizzare il valore umano che ha a disposizione»: lo dice l'ad dell'Inter Beppe Marotta durante la presentazione del ritiro estivo dell'Inter a Lugano. «Non si vince solo con i top player - aggiunge - ma se si ha alle spalle una società forte, partendo dalla struttura tecnica, passando a quella presidenziale e manageriale. Ci permetterà di raggiungere risultati importanti».



«L'obiettivo di questa stagione è alzare l'asticella facendo meglio rispetto a quanto fatto. Se abbiamo dato 80 dobbiamo dare 100»: lo dice l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, nella conferenza di presentazione del ritiro estivo. «L'Inter è cresciuta molto ma nello sport - aggiunge - non ci si deve accontentare. Dobbiamo guardare agli avversari che ci stanno davanti. Siamo arrivati quarti, raggiungere quei tre sarebbe già un bel traguardo».



«Icardi? È prematura qualsiasi valutazione sulla rosa della nuova stagione. Ci sarà una conferenza stampa apposita per illustrare la rosa e a queste domande preferisco non rispondere per una questione di correttezza»: conclude Beppe Marotta.

Ultimo aggiornamento: 13:18

