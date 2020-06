Inter, la LuLa resta l'unica certezza. Conte lavora sulla ferocia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

riparte dalle sue certezze, che in tempi come questi è già qualcosa. Da, capaci di far rivivere ai tifosi nerazzurri emozioni antiche di qualche mese fa, prima che lo stop a causa del Coronavirus fermasse tutto, ma proprio tutto. Il belga sotto rete è letale; l’argentino, invece, aveva tanta voglia di dimostrare di non essere per niente distratto dalle voci di mercato e dall’interessamento del, al momento affaccendato in altre faccende visto l’aggancio in classifica del Real Madrid. Così il Toro con un colpo di tacco ha subito regalato un bagliore di classe, poi ha sistemato i conti con la rete del raddoppio. Però, al di là delle certezze che rendono felice, c’è ancora qualcosa che non va nei meccanismi dell’Inter. La condizione fisica è per forza questa, viste le settimane di inattività, ma a preoccupare il tecnico nerazzurro è stata la distrazione di, uomo determinate fino a oggi, sul gol dellae la mancanza di ferocia. Tra l’altro, questo è stato un concetto ben spiegato al termine della partita dall’ex ct. Perché la colpa dell’Inter è stata quella di non aver chiuso la gara quando avrebbe potuto. Contro il Sassuolo tra due giorni, sempre a San Siro, i nerazzurri sono chiamati a non commettere gli stessi errori. Da capire il turnover perché i ritmi da qui al 2 agosto saranno intensi.