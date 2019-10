Inter, Lukaku ai compagni: «Grazie per l'aiuto, questo è un gruppo speciale»

Momento d'oro per Lukaku all'Inter e l'attaccante nerazzurro ha voluto ringraziare i compagni invitandoli a cena e dedicando loro un discorso condiviso poi da alcuni giocatori su Instagram: «Grazie a tutti per essere qui. Sono molto contento di essere con voi. Grazie per l'aiuto che mi date, questo gruppo è speciale», le parole del belga tra le risate scherzose dei compagni, in un clima sereno e di grande unità. Lukaku con la maglia dell'Inter ha già segnato sette gol in dieci partite, sta trovando continuità di rendimento ed è sempre più un punto di riferimento per la squadra nerazzurra. Il feeling con Lautaro è sempre più evidente e grazie ai loro gol l'Inter resta ad un passo dalla Juventus nonostante i tanti infortuni che complicano i piani di Antonio Conte .





© RIPRODUZIONE RISERVATA