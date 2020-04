Inter, Lukaku esalta Conte: «All'intervallo nel derby, sotto di 2-0, non ha mai alzato la voce»

Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai tempi del, è ormai abitudine per gli sportivi fare dirette sui social e, l’attaccante dell’capace di segnare finora(17 in campionato), non è stato da meno. Così in una diretta su Twitter ha toccato diversi argomenti. Raccontando quello che è accaduto negli spogliatoi, a fine primo tempo del derby contro ilcon i rossoneri in vantaggio per 2-0 (9 febbraio). «Ci ha fatto un grande discorso. Non ha urlato per niente, ci ha detto cosa fare e dove trovare spazio, noi abbiamo fatto il resto», ha spiegato il belga, rimasto stupito dal modo di fare dell’allenatore nerazzurro. Parole che hanno risvegliato orgoglio e grinta dei giocatori dell’Inter, capaci poi di ribaltare il risultato e. «Conc’è una grande intesa – ha proseguito il centravanti -. Giocare aè bellissimo, è uno stadio che adoro. Poi,ha parlato della sua rete preferita con la maglia del: «Il cinquantesimo perché è stato il giorno del compleanno di mia madre», in riferimento al primo sigillo siglato il 10 ottobre 2019 contro San Marino (9-0). O a quello in assoluto: «Il primo della carriera in maglia». Si tratta di quello firmato il 22 agosto 2009, a soli 16 anni e 101 giorni, contro lonella terza giornata di campionato.