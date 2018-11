Frosinone, Longo: «Umili e determinati per fare risultato a San Siro»

«Contro l'Inter tutti gli avversari vanno in difficoltà». Ne è consapevole Moreno Longo, tecnico del Frosinone, alla vigilia della trasferta di San Siro, in casa di una delle big della serie A. «Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, ma il Frosinone visto nelle ultime settimane lascia ben sperare» aggiunge. Nonostante la classifica non lasci grande margine alla sua squadra il tecnico giallazzurro non è rassegnato: «Sarà complicato, ma possiamo fare l'impresa. La tattica conta poco, noi abbiamo caratteristiche ben precise, dobbiamo essere umili e determinati. Domani sera sarà fondamentale il giusto atteggiamento, non esistono partite impossibili». Ancora in parte da definire l'11 che andrà in campo: «Ciano e Molinaro difficilmente saranno della partita, dobbiamo valutare Campbell che è rientrato in ritardo. Oggi si è allenato, ma non è al meglio». Se Campbell non verrà schierato dall'inizio probabilmente ci sarà spazio per il giovane Pinamonti, a segno già contro Spal e Fiorentina. Lui sogna di giocare proprio contro la società che lo ha ceduto in prestito al Frosinone. «Ha grandi qualità, si é ritagliato uno spazio importante, ma ora viene il difficile - frena Longo - Deve continuare a lavorare con serenità e spensieratezza».

Ultimo aggiornamento: 14:41

