Inter, le pagelle: Brozovic geometria e personalità. Icardi non perdona

HANDANOVIC 6,5Sicuro nelle uscite alte. Attento sui tentativi di Cataldi, Marusic, Correa.VRSALJKO 6,5Si limita al compitino. Tampona le incursioni di Lulic.MIRANDA 6,5Strepitoso il recupero su Immobile nel primo tempo. Non fa rimpiangere de Vrij.SKRINIAR 6,5Nel gioco aereo non ha rivali. Efficace nel complesso.ASAMOAH 6Ferma Marusic con le buone e con le cattive.BROZOVIC 7,5Geometria e personalità in mezzo al campo. Da applausi il sinistro dal limite per il raddoppio.VECINO 7Copre e riparte. Suo l’assist per il primo gol nerazzurro.POLITANO 6,5L’impegno non manca. Radu lo marca stretto, costringendolo ad arretrare.JOAO MARIO 6Prezioso anche in fase di non possesso. Cala con il passare dei minuti.PERISIC 6,5Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso.ICARDI 8Letale sotto porta: doppietta. Punto di riferimento per tutta la squadra.BORJA VALERO 6,5Partecipa alla festa: entra a gara in corso e regala a Icardi l’assist del 3-0.GAGLIARDINI N.G.KEITA N.G.Gioca quattro minuti: tanto basta per prendere i fischi dei suoi ex tifosi.SPALLETTI 7,5La sua Inter detta legge all’Olimpico.