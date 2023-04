Inter-Lazio, Sarri ha le idee chiare e recupera anche Marusic. Le ultime da Formello

Se ne va un altro giorno di lavoro tattico per la Lazio a Formello. La squadra si è ritrovata in mattinata oggi – giorno di antivigilia del big match contro l’Inter – per cominciare ad abituarsi all’orario di domenica (12:30). Anche domani infatti la rifinitura andrà in scena in tarda mattinata e sarà seguita dalla partenza verso Milano. A San Siro i biancocelesti si giocheranno tanto, ecco perché sarà opportuna una reazione dopo il ko di sabato scorso col Torino.

Lazio, Marusic regolarmente in gruppo. Le idee di Sarri

Sarri ha chiesto questo alla sua squadra, mentre continua a pensare al miglior undici da mettere in campo. In vista di domenica, e anche in base a quanto è emerso dal centro sportivo di Formello, la formazione della Lazio dovrebbe essere quella classica. Allarme rientrato per Marusic, che ha recuperato dall’affaticamento e oggi ha svolto tutta la seduta in gruppo. Rispetto alla gara col Toro, Casale sembra pronto a riprendersi il posto a scapito di Patric. Stesso discorso per Cataldi con Vecino, mentre Immobile freme per una maglia da titolare visto anche lo spostamento a destra di Felipe Anderson in settimana. Sarri sembra avere le idee chiare, ma scioglierà gli ultimi dubbi nella rifinitura di domani mattina.

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Skriniar, Dalbert.

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Romagnoli, Cancellieri.

Squalificati: -