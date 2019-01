Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida delle 21 a San Siro tra Inter e Lazio decide l'ultima qualificata alle semifinali di questa edizione della Coppa Italia. Entrambe le squadre approdano ai quarti di finale dopo due vittorie nettissime: la squadra di Spalletti ha piegato con un tennistico 6-2 il Benevento, mentre quella di Simone Inzaghi ha travolto il Novara per 4-1. La Lazio va alla ricerca di una coppa che manca dalla stagione 2012/13. Del 2010/11, invece, l'ultimo trionfo in questa competizione per i nerazzurri.LE FORMAZIONI UFFICIALIINTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Candreva.A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Cedric, Dalbert, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Perisic, Salcedo, Martinez.Allenatore: Spalletti.LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Kalaj, Zitelli, Durmisi, Badelj, Parolo, Berisha, Caicedo, Neto.Allenatore: Inzaghi.