Inter-Lazio dalle 20,45 diretta live: Conte per il primo posto, Inzaghi per superare la Juve

Conte per superare il Milan e mettersi davanti a tutti; Inzaghi per piazzare la settima vittoria consecutiva e scavalcare la Juventus in classifica. I presupposti per assistere a un grande match ci sono tutti. E le motivazioni, per prendersi i tre punti, ce le hanno entrambe le squadre. L'Inter scenderà in campo con la miglior formazione possibile: non ci sono altri obiettivi per questa stagione, rimane "solamente" lo scudetto alla formazione nerazzurra per non passare un altro anno senza alzare un trofeo: di conseguenza giocano Lukaku e Lautaro e potrebbe esserci spazio per Eriksen. La Lazio invece ha anche la Champions, ma l'appuntamento contro il Bayern Monaco è ancora lontano. Inzaghi non farà ovviamente turnover affidandosi come sempre a Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri.

