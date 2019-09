Lazio, Acerbi unica luce a San Siro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo ad arrendersi. L'ultimo ad alzare bandiera bianca. Francesco Acerbi è una delle poche note positive nella sconfitta di San Siro contro l'Inter. Il duello con Lukaku è avvincente. Il centrale biancoceleste resiste alle sportellate del belga e prova a far ripartire l'azione, quando Parolo è marcato. Leader del reparto difensivo, l'ex Sassuolo dispensa consigli ai compagni e si fa sentire con Jony in occasione del vantaggio nerazzurro. lo spagnolo si perde D'Ambrosio che insacca da pochi passi di testa. Nella ripresa la squadra di Conte alza i ritmi, ma Acerbi non va in confusione, mentre Bastos e Luiz Felipe, quasi impeccabili nel primo tempo, commettono un paio di ingenuità non sfruttate dagli avversari. Insomma, “Ace”, così lo chiama Simone Inzaghi, c’è, non molla mai e prova a farsi vedere (senza fortuna) anche sui calci piazzati. Il tecnico lo considera uno dei fedelissimi e difficilmente lo fa riposare. «Non mi sentirete mai dire che sono stanco e che non voglio giocare» ha ripetuto più volte Acerbi, pronto a scendere in campo dal primo minuto anche domenica all'Olimpico contro il Genoa e giovedì prossimo, sempre in casa, contro il Rennes in Europa League.