Inter, Lazaro: «Ho scelto i nerazzurri anche per Conte». Visite mediche per Sensi

«Ho parlato con Conte dieci giorni fa. Ô stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire all'Inter». Sono queste le prime parole da giocatore dell'Inter di Valentino Lazaro. «Conte mi ha detto esattamente cosa pretende da me e che cosa si aspetta - ha aggiunto Lazaro a Inter Tv -. Penso di poter imparare tanto da lui e farò di tutto per ripagare la fiducia mostrata nei miei confronti. Spero di poter realizzare grandi cose, darò il mio meglio». «Le prime impressioni sono fantastiche, sono molto felice di essere qui - ha proseguito il 23enne esterno austriaco -. Spero di fare bene e di avere un futuro luminoso in questa società. Non sapevo ci fosse tutta questa attesa per me, poi ho visto tutti i commenti e i messaggi. La Serie A? L'ho sempre seguita fin da piccolo e quindi sono molto emozionato».



Giornata di visite mediche per Stefano Sensi, pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Il 23enne centrocampista è arrivato nella serata di ieri a Milano e sta svolgendo i controlli medici di rito prima della firma con il club nerazzurro: dopo Godin e Lazaro, sarà il terzo colpo dell'era Conte. Sensi arriva dal Sassuolo, in una operazione in prestito oneroso da 5 milioni con riscatto fissato a circa 20 milioni: nella scorsa stagione in Serie A ha collezionato 28 presenze, segnato due gol e servito quattro assist.

