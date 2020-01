Inter senti Lautaro: «Sognavo di far parte di un club così»

«Ho sempre sognato di far parte di un club come l'Inter, quest'anno la situazione è cambiata, sono felice anche del rendimento che sto avendo. Lukaku? Una grande persona, imparo molto da lui». Lautaro Martinez si confessa ai microfoni dell'emittente argentina TycSport, senza nascondere le difficoltà affrontate lo scorso anno. «Quando sono arrivato - racconta - ho cambiato paese e tipo di calcio ma uno si rende conto del suo rendimento in allenamento, sa cosa sta dando, cosa sta facendo. Sentivo di aver bisogno di un'opportunità. Ovviamente davanti c'era Mauro, che era il capitano dell'Inter, goleador. Spalletti mi ha messo qualche volta dietro di lui, avrei potuto fare anche quel ruolo ma non ho avuto minutaggio». Fare bene all'Inter permetterà all'attaccante nerazzurro di restare in pianta stabile in nazionale: «Quello che faccio all'Inter è quello che mi porta a far parte della Nazionale. Devo ogni giorno devo lavorare per indossare la maglia dell'Argentina. Scaloni? Si fida molto di me. Sono stato presente in tutte le convocazioni, questo è importante. L'Argentina asta facendo passi importanti».

