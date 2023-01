Inter, Lautaro Martinez con una doppietta ribalta la Cremonese: Inzaghi secondo per una notte

Lautaro Martinez con una doppietta ribalta la Cremonese, avanti dopo 11’ grazie a un gol strepitoso di Okereke, e prende a calci la paura, lo spettro di una crisi che sembrava avventarsi sui nerazzurri, già sconfitti lunedì 23 gennaio dall’Empoli a San Siro. Invece, è ben diverso l’epilogo della gara dello Zini, nonostante la squadra di Davide Ballardini si dimostri davvero ostica da affrontare e forse meriterebbe qualche punto in più. Infatti, la Cremonese soffre i primi 10’, quando Bianchetti e Vasquez devono salvarsi in angolo sulle iniziative di Lautaro Martinez e Dumfries, ma colpisce appena si affaccia nella metà campo avversaria. Palla per Okereke che disegna una parabola imparabile per Onana regalando il vantaggio ai grigiorossi.

Per l’Inter è uno schiaffo in pieno volto, ma non smette di creare. Ed ecco che 10’ dopo Carnesecchi respinge un tiro al volo di Dzeko, sugli sviluppi di un corner, ma sulla ribattuta è più veloce Lautaro Martinez che pareggia. È una gara a ritmi veloci. La Cremonese reagisce con un tacco di Benassi respinto da Onana, mentre un solo minuto dopo è Lautaro Martinez a provarci, ma stavolta l’argentino manda sul fondo. Poco prima dell’intervallo fa tutto Carnesecchi. Prima para su Dimarco, poi dice di no alla respinta di Lautaro Martinez. Nella ripresa si fa trovare pronta ancora con Dimarco, ma il portiere del grigiorossi salva ancora il risultato. Non può nulla, però, al 20: verticalizzazione di Dzeko ancora per Lautaro Martinez, che beffa Vasquez e raddoppia. L’Inter per almeno una notte è seconda, a 40 punti, a +2 dal Milan.