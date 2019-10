Ladri in casa Inter: spariti un tosaerba, un’idropulitrice e una macchina per il caffè

Una visita non gradita in casa Inter. Nella notte tra domenica 20 ottobre e lunedì 21, i ladri sono entrati in azione presso il Suning Training Centre. Secondo quanto riporta il "Giornale di Como", infatti, ignoti sono entrati in azione attorno alle 2:30 portando via dal centro sportivo di Appiano Gentile un piccolo tosaerba, un'idropulitrice e una macchina per il caffè. Scarso il bottino rispetto a quello che è avvenuto nella zona di Olgiate Comasco dove sono stati segnalati altre 6 episodi. Gli attrezzi da lavoro di proprietà nerazzurra erano stati lasciati all'esterno della struttura ma comunque nel recinto dove ogni giorno si allena la squadra di Conte.









