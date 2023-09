Inter, la Real Sociedad spaventa Inzaghi. Lautaro Martinez salva i nerazzurri a tre minuti dalla fine

Nella bolgia di San Sebastian l’Inter rischia di cadere. Si salva a 3’ dalla fine grazie al pareggio firmato da Lautaro Martinez, ma molti meriti vanno alla Real Sociedad. I baschi passano in vantaggio con Mendez, che approfitta di un errore di Bastoni, scivolato a due passi dall’area. Poi, appunto, ci pensa l’argentino a firmare l’1-1. Tra i nerazzurri è pesata l’assenza di Calhanoglu, fermato da un leggero affaticamento all’adduttore della coscia sinistra. Al suo posto Asllani è sembrato meno propositivo e più prevedibile. Le altre novità sono Pavard e Carlos Augusto al posto di Darmian e Dimarco, ma la vera sorpresa è la scelta di Arnautovic (con Thuram in panchina) al fianco di Lautaro Martinez.

Real Sociedad avanti

La Real Sociedad è impetuosa: al 3’ centra un palo con Barrenetxea e al 4’ sblocca il risultato con Mendez.

E poco prima dell’intervallo sfiora il raddoppio: Kubo butta in area un pallone interessante, sembra non arrivarci nessuno, ma all’improvviso si lancia di testa Le Normand. Il difensore, però, non inquadra lo specchio della porta e manda sul fondo.

Lautaro salva Inzaghi

Nella ripresa Sommer è chiamato a due miracoli nei primi tre minuti. Allora Inzaghi corre ai ripari inserendo Dimarco, Frattesi e Thuram al posto di Bastoni, Asllani e Arnautovic. Ma è sempre la Real Sociedad a rendersi pericolosa (traversa di Merino), anche se si deve arrendere al tiro di Lautaro Martinez a 3’ dalla fine.