Inter, la Champions si complica: Spalletti tradito dai big

Non essere padroni del proprio destino è qualcosa di veramente pericoloso. Ne sa qualcosa l’Inter che rischia di uscire dalla Champions anche se dovesse battere, a San Siro, il Psv (11 dicembre). Tutti dipende da quello che farà il Barcellona contro il Tottenham: a parità di punti, saranno gli Spurs a volare agli ottavi grazie al gol segnato in trasferta a Milano. Non una bellissima situazione, insomma, per Luciano Spalletti tradito a Wembley dai suoi uomini migliori. In difesa Skriniar ha commesso forse l’unica disattenzione della gara, regalando metri a Eriksen, decisivo appena entrato con il gol della vittoria. Ma a far male al tecnico di Certaldo ci hanno pensato Brozovic e Nainggolan. Il croato non ha mai vinto un duello in mezzo al campo e si è ritrovato fin da subito in balia degli avversari. Più grave il belga. L’ex Roma non sta bene fisicamente, ha forse accelerato il rientro dopo l’infortunio alla caviglia sinistra nel derby contro il Milan e questi sono i risultati. Così non può essere utile alla causa interista, tanto è che ha alzato bandiera bianca ed è stato sostituito da Borja Valero già al 44’ del primo tempo. Con Brozovic e Nainggolan mai in partita, ha sofferto anche Vecino, autore all’andata del gol vittoria contro il Tottenham (2-1). Infine, ha deluso Perisic. Tenuto in panchina contro il Frosinone, ieri a Wembley l’esterno croato non è mai stato determinante, facendosi vedere soltanto con un tiro al 31’ della ripresa, sullo 0-0, deviato in angolo da Lloris. Un blackout improvviso e preoccupante nel match più importante di questo avvio di stagione. Adesso tutto dipende da Barcellona-Tottenham. Anche se l’Inter dovrà pensare, in contemporanea, a battere il Psv.