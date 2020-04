© RIPRODUZIONE RISERVATA

, difensore classe 2000, è ad un passo dall'. Ieri, il club nerazzurro ha effettuato uno scatto importante, forse decisivo, che gli ha permesso di allontanare la concorrenza del Napoli e delle società inglesi. Si tratta di un affare complessivo da circa 25 milioni di euro tra cash e contropartite. Restano così in piedi i discorsi per i prestiti di, ma c'è anche l'eventualità di lasciare un altro anno Kumbulla a Verona, in modo tale che il giocatore albanese possa accumulare ancora esperienza. Di certo la trattativa per il difensore darà l'opportunità ai due club di registrare importanti plusvalenze, anche in ottica futura.E il mercato non finisce qui. Per la difesa,ha chiesto anche un rinforzo esperto come, in scadenza di contratto e già obiettivo della. Con la conferma di(offerte monstre permettendo), il sacrificato dovrebbe essere quindi Godin. Il centrale uruguaiano non è apparso a suo agio nella difesa e con Conte è mancato il giusto feeling tecnico. Ma il nodo non cambia: l'alto ingaggio, da circa 4,5 milioni di euro all'anno più bonus, che percepisce il giocatore 34enne. Piace al Valencia, all'Everton die c'è chi non esclude un ritorno all'Atletico Madrid. Ma senza un contributo economico da parte dei nerazzurri, la strada per una partenza del 'Faraone' si preannuncia in salita.