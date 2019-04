Inter-Juventus, i voti: Perisic è ovunque, Bernardeschi non si vede mai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 5.5Non benissimo sul rasoterra di Cristiano Ronaldo.D’AMBROSIO 6Fa il suo senza sbavature, anche in fase offensiva non è sempre presente.DE VRIJ 7Si fa sentire sia su Cristiano Ronaldo sia su Bernardeschi.SKRINIAR 6.5Quando va a contrastare Cristiano Ronaldo lo fa con personalità.ASAMOAH 6Non perde mai il duello sulla fascia con Cancelo.VECINO 6Ogni tanto si fa vedere nell’area bianconera.BROZOVIC 5.5Fa girare il pallone con qualità, ma pesa tantissimo il suo errore nell’azione del pareggio della Juventus.POLITANO 6Recupera palla in occasione del vantaggio di Nainggolan.NAINGGOLAN 7L’anti juventinità in persona non perdona la squadra di Massimiliano Allegri. Bellissimo il gol del vantaggio dai 25 metri.PERISIC 7Mette molti palloni in area ed è bravo quando torna a dare una mano in difesa.ICARDI 6In campo a sorpresa. Matuidi gli nega il raddoppio.SPALLETTI 5.5Può recriminare per non aver trovato subito il gol del 2-0SZCZESNY 6Non impeccabile sul tiro di Nainggolan, ma è bravo su Icardi e de Vrij. Il polacco sventa altri pericoli nella ripresa.EMRE CAN 6Non benissimo nella difesa a tre. Si rifà quando viene spostato a centrocampo.BONUCCI 5.5Costretto a rincorrere gli avversari nerazzurri.CHIELLINI 6Non si arrende mai. Copre, recupera e chiude. Più di così non avrebbe potuto fare.CANCELO 5Dalle sue parti l’Inter sfonda parecchio. Fallisce la gara nel suo ex stadio.CUADRADO 5Il colombiano crea solo confusione.PJANIC 6Suo l’assist per Cristiano Ronaldo, bravo a trovare l’1-1.MATUIDI 5Cerca di combinare qualcosa andando in pressing sui portatori di palla nerazzurri. Salva su Icardi.ALEX SANDRO 5Non riesce mai a creare un pericolo alla difesa dell’Inter.BERNARDESCHI 5Si vede solo un tiro che finisce alto sopra la traversa.CRISTIANO RONALDO 6.5Quando ha la palla tra i piedi mostra i suoi numeri di prestigio, poi firma il gol del pareggio.SPINAZZOLA 6Meglio di Alex Sandro. Fa bene Allegri a mandarlo in campo.KEAN 5.5Questa volta non è decisivo entrando dalla panchina.ALLEGRI 5.5Alla sua squadra non può chiedere più nulla. Lo salva Cristiano Ronaldo.