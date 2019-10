Inter-Juventus, Lukaku fantasma e Dybala cecchino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 5.5Non è impeccabile sul gol di Dybala e respinge goffamente anche una conclusione di Cristiano Ronaldo.GODIN 5.5Segue Cristiano Ronaldo ovunque, ma non sempre riesce a fermarlo. Esce per fare posto a Bastoni.DE VRIJ 6La sua zona non è protetta molto dal resto dalla squadra, ma l’olandese cerca di metterci una pezza sempre.SKRINIAR 5Non è la prima volta che soffre in questa stagione. Non chiude sul diagonale di Dybala in occasione del vantaggio bianconero.D’AMBROSIO 6Affascinante il duello con Alex Sandro. Butta nell’area juventina qualche cross interessante.BARELLA 6.5Non si tira mai indietro in nessun duello del centrocampo. È l’anima di questa Inter.BROZOVIC 5.5Soffre il pressing di Bernardeschi e non sempre è brillante nel fare girare palla.SENSI 6Si arrende dopo soltanto 34’ per un risentimento muscolare all’adduttore destro.ASAMOAH 5.5Si perde qualche contropiede, ma cerca di aiutare la squadra.LUKAKU 5Il belga non è mai pericoloso. Sbagliato non sostituirlo.LAUTARO MARTINEZ 7Costringe De Ligt al fallo di mano in area e realizza con freddezza il rigore. Poi, impegna Szczesny con un gran tiro. A volte, però, pecca di egoismo.BASTONI 5Gli scappa via Higuain sul gol vittoria del Pipita.VECINO 6.5Gara molto fisica. Non si tira mai indietro e sfiora il 2-1 in due occasioni.CONTE 5Resiste alla Juventus, ma crolla a 10’ dalla fine. Sbaglia nel tenere in campo Lukaku.SZCZESNY 6.5Intuisce il rigore di Lautaro Martinez, ma non ci arriva. Bravo quando respinge una seconda conclusione dell’argentino.CUADRADO 6.5Sempre pronto a dire la sua quando Lukaku e Lautaro Martinez lo puntano.BONUCCI 7Deve correggere gli errori di De Ligt e tiene Lukaku senza intimorirsi.DE LIGT 5Ingenuo quando tocca con il braccio il cross di Barella.ALEX SANDRO 6In affanno in fase difensiva, ma in attacco aiuta i suoi.KHEDIRA 6.5Partita molto intensa quella del tedesco. Nella ripresa fa posto a Bentancur.PJANIC 6.5Pronti via regala un bel pallone a Dybala, astuto nel realizzare il gol del vantaggio.MATUIDI 6A tratti in difficoltà, a tratti protagonista di qualche spunto interessante.BERNARDESCHI 6Si sacrifica molto. In attacco fa poco, ma non fa respirare Brozovic.DYBALA 7Non segnava dal 6 aprile 2019 e avrebbe potuto giocare questa partita con la maglia dell’Inter, ma alla fine è della Juventus e ritrova il gol. Per la felicità di Maurizio Sarri.CRISTIANO RONALDO 6.5Quando ha la palla tra i piedi scatena il panico. Centra una traversaBENTANCUR 7Suo l’assist a Higuain. Meglio di così.HIGUAIN 7.5Ci impiega 18’ a stendere l’Inter in quello che è stato il suo stadio, sponda rossonera, per soli sei mesi.SARRI 7È la sua vittoria. Sceglie Dybala, che ritrova il gol, e poi si affida a Higuain, il suo prediletto dai tempi di Napoli, e il Pipita non lo tradisce.