Inter-Juventus, Thuram non tocca mai il pallone: è autogol di Gatti. Ecco cosa è successo

È bastato un gol a decidere il Derby d'Italia tra Inter e Juventus, che erano divise da un solo punto per la corsa allo Scudetto. Una vittoria importante per i nerazzurri, che festeggiano grazie alla deviazione di Gatti in area. Szczesny non ha potuto fare nulla sull'azione che ha portato in vantaggio i padroni di casa, con il centrale numero 4 che si è lamentato a gan voce dimostrando tutta la sua frustrazione per l'accaduto.

Gol di Thuram o autogol Gatti?

L'azione èa ndata in scena al 37', ma cosa è successo di preciso? Nel corso del primo tempo, Darmian è ruscito a crossare dal vertice alto dell'area nel cuore di essa. Lì era pronto Thuram che aveva ingaggiato un duello corpo a corpo con Gatti. Una volta arrivato il traversone, l'attaccante francese si è piegato allungandosi con la testa verso il pallone che è finito in rete. Quindi è gol di Thuram o autogol di Gatti? Secondo la Lga non ci sono dubbi e, visionando bene le immagini è chiara la dinamica dell'azione: il pallone viene deviato dal difensore bianconero nella propria porta, con il nerazzurro che non tocca la palla.