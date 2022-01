Inter-Juventus, finale Supercoppa Italiana: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Inter e Juventus si giocano il primo trofeo della stagione. La finale di Supercoppa Italiana, in programma domani mercoledì 12 gennaio alle ore 21, vedrà sfidarsi allo Stadio Meazza di Milano i nerazzurri campioni d'Italia in carica e i bianconeri vincitori della Coppa Italia, nonché detentori della stessa competizione. Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro, Allegri non rischia Bonucci e sceglie Bernardeschi per sostituire l'infortunato Chiesa. La formula è la solita: gara secca, supplementari in caso di parità al 90' ed eventuali rigori per decretare il vincitore. La Juventus è la squadra che ha vinto più edizioni della Supercoppa (9), mentre l'Inter è ferma a quota 5. Un solo precedente tra le due squadre: nel 2005 si imposero in nerazzurri 1 a 0 grazie a Véron. Ecco le probabili formazioni della finale:

Inter-Juventus, le probabili formazioni

INTER: (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; L. Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

JUVENTUS: (4-4-2) Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, L. Pellegrini; Bernardeschi, Locatelli, Arthur, McKennie; Dybala, Morata. All.: Allegri

Dove vederla in tv e diretta streaming

La finale di Supercoppa Italiana Inter-Juventus delle ore 21:00 di mercoledì 12 gennaio allo Stadio Meazza in San Siro sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 e Canale 5 HD. Sarà visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play, collegandosi al sito internet da pc o dispositivo mobile o scaridando l'apposita app per smartphone e tablet. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.