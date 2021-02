Inter-Juve dalle 20,45 diretta live. Formazioni: Conte lancia Sanchez, Pirlo con Bernardeschi. Assembramenti prima della gara

C'è il derby d'Italia. Valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Stasera scendono in campo Inter e Juventus a San Siro, rivincita dello scontro in campionato dello scorso 17 gennaio quando la squadra di Conte s'impose per 2-0. I nerazzurri non avranno Lukaku, squalificato. E il tecnico pugliese si affiderà probabilmente a Sanchez al fianco di Lautaro. Pirlo invece rispolvera de Ligt dal primo minuto e al fianco di Ronaldo darà spazio a Kulusevski. Fischio d'inizio alle 20,45: gara di ritorno il 9 febbraio all'Allianz Stadium. Arbitra Calvarese, al Var invece Irrati. Entusiasmo, e assembramenti, prima della partita: oltre 2.000 i tifosi dell'Inter hanno accolto la squadra all'arrivo a San Siro.

APPROFONDIMENTI COPPA ITALIA Juve, Pirlo: «La sconfitta con l'Inter ci ha insegnato... COPPA ITALIA Inter, sfida alla Juventus senza Lukaku. Conte: «Vuol dire che...

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte.

JUVE (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Ronaldo, Kulusevski. All.: Pirlo.

ARBITRO: Calvarese.

Ultimo aggiornamento: 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA