Inter-Juventus: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e a che ora

Sfida per le zone alte della classifica con Inter e Juventus che si sfidano per continuare la loro corsa allo scudetto. Un solo punto separa le due squadre, ma i nerazzurri hanno una partita da recuperare, quella rimandata con l'Atalanta a causa della Supercoppa Italiana. Allegri cercherà di sorprendere Inzaghi in questo testa a testa ferrato, soprattutto per cancellare la brutta prestazione con l'Empoli della scorsa settimana. Inzaghi, invece, continua sulle ali dell'entusiasmo con un pareggio nelle ultime cinque gare. Ecco le informazioni di Inter-Juventus, dove vedere la partita, orario e probabili formazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA