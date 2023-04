Inter, Inzaghi sfida il passato: unico dubbio Correa-Lautaro Martinez in attacco

L’Inter non può più sbagliare, adesso si fa sul serio. Iniziano gli scontri diretti per la squadra di Simone Inzaghi, in corsa sì per Champions (Euroderby il 10 e il 16 maggio) e Coppa Italia (finale il 24 maggio contro la Fiorentina all’Olimpico di Roma), ma costretta a inseguire per il quarto posto, fondamentale per bilancio e prestigio. A San Siro arriva la Lazio, seconda in classifica ma sconfitta dal Torino nell’ultimo match. L’Inter, che scenderà in campo senza lo sponsor Digitalbits sulla maglia, vuole vincere e il tecnico interista, ex laziale, ha un solo dubbio: chi tra Correa e Lautaro Martinez affiancherà Lukaku in attacco. In vantaggio c’è l’ex biancoceleste. Poi tutto confermato: davanti a Onana ci saranno Darmian, Acerbi (un altro ex) e Bastoni, con Dumfries e Dimarco esterni. Invece, sarà Brozovic a giocare in regia, con Calhanoglu in panchina. Accanto al croato agiranno Barella e Mkhitaryan. Questo per l’Inter è il primo trittico di fare in vista della sfida di Champions con il Milan: Lazio, Verona al Bentegodi e Roma ancora in trasferta. I nerazzurri non devono farsi distrarre dagli eventi e devono cercare di mantenere il passo. Arrivare quarti è fondamentale.