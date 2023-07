Inter, senti Inzaghi: «Lo scudetto è il nostro grande obiettivo. Lukaku? Vogliamo riportalo qui»

Riparte anche l’Inter con tanta voglia di vincere. «La stagione è stata lunga e intensa, per certi versi entusiasmante. Tutto l’ambiente si è compattato ed è venuta fuori un’annata ricca di soddisfazioni», le prime parole di Simone Inzaghi. E ancora: «Se mi è venuta voglia di ambire allo scudetto? Il dna dell’Inter è il dna della vittoria. È il grande obiettivo, noi siamo l’Inter e abbiamo il dovere di conquistare la seconda stella. Ci metteremo tutte le nostre forze. Detto questo, non facciamo pronostici e griglie».

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, idea Okafor per l'attacco. Lazio, ipotesi Samardzic. Napoli, Meluso è il nuovo ds. Inter, ufficiale l'addio di Handanovic

Saranno molte le sfide dure dei nerazzurri: «Sappiamo che ce ne saranno tante davanti a noi.

Nelle coppe abbiamo avuto un cammino perfetto. In campionato siamo arrivati secondi, poi terzi. Sappiamo che avremmo dovuto fare meglio. Il mercato? Ho totale sintonia con questa dirigenza. Si sta lavorando, il mercato è difficile. Ma stiamo operando nel migliore dei modi e Frattesi, Thuram, Bisseck e Di Gennaro ne sono una dimostrazione. Lukaku? È di un’altra squadra. Abbiamo lottato per riportarlo qui l’anno scorso, vorremmo fare ancora così e faremo il possibile. Onana? È un giocatore dell’Inter e sarà convocato. Il calciomercato è imprevedibile e tutte le squadre italiane devono vendere prima di acquistare, ma sono sicuro che avremo un’Inter competitiva».

Sulla Champions: «Contro il Manchester City non c’era tutta questa distanza. Abbiamo tenuto testa alla squadra più forte d’Europa. Noi siamo migliorati, sarà difficilissimo confermarsi in Champions, ma noi abbiamo tantissima voglia di provarci. Il turnover? Avremo bisogno di tutti i giocatori. Ad aprile i giocatori ci hanno dato un grande aiuto. In scadenza di contratto? La società sa il mio pensiero. Ciò che preme più a me è il campo, ma io sono molto e molto sereno». E sui soldi arabi: «C’è da stare attenti. Difendere i giocatori non è facile. Il capitano? Prima ne voglio parlare con i giocatori. Detto questo, vogliamo restare competitivi e abbiamo molta autostima». Infine: «Vincere lo scudetto o giocare un’altra finale di Champions? Domanda difficile. L’anno scorso abbiamo vissuto comunque un’annata difficile».