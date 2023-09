Inter, Inzaghi vuole rispondere al Milan: «Con la Fiorentina sempre gare difficili. Mercato? Sono andati via giocatori importanti»

Si rinnova a San Siro la sfida tra Inter e Fiorentina, che qualche mese fa si sono contese all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia, vinta 2-1 dai nerazzurri con una doppietta in rimonta di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi punterà proprio sull’attaccante argentino per rispondere al 2-1 del Milan all’Olimpico contro la Roma: «La Fiorentina è un’ottima squadra e lo sappiamo, è allenata molto bene e ha ottimi giocatori. In questi anni li abbiamo affrontati più volte e sono sempre stati match difficili, per questo sarà fondamentale l’approccio iniziale. Sia noi che la Fiorentina usiamo tanto le fasce, quindi gli esterni saranno molto impegnati e dovremo essere bravi a coprire il campo nel modo migliore: loro sono molto bravi a occupare ogni zona del campo», ha detto Simone Inzaghi.

E ancora: «Siamo partiti con grande determinazione, i ragazzi sono stati molto bravi.

Sono passate due partite e domani ne abbiamo un’altra molto importante: avremo la stessa determinazione in ogni partita e per ogni avversaria. I ragazzi lavorano bene da 50 giorni su molti aspetti che dobbiamo migliorare, siamo molto soddisfatti perché vediamo quotidianamente che i giocatori cercano di seguire le nostre richieste».

Sul mercato, Inzaghi ha concluso: «C’è stato un cambiamento importante e sono andati via calciatori importantissimi, uomini chiave che hanno fatto bene in questo percorso. Ne sono arrivati altrettanti, però, di giocatori importanti: alcuni, più esperti, aiuteranno i più giovani a inserirsi nel minor tempo possibile».