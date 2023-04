Benfica-Inter, Inzaghi: «In questo momento fatichiamo a segnare. Le critiche? Ci saranno sempre»

Simone Inzaghi vuole riprendersi l’Inter. Il momento è davvero difficile, ma la Champions è un’altra competizione e può davvero essere un’altra storia. I nerazzurri si giocano a Lisbona, contro il Benfica, il primo round dei quarti (il ritorno a Milano il 19 aprile). Il campionato va archiviato: ««Abbiamo fatto un grandissimo percorso, è stato molto difficile», ha detto Inzaghi.

«Affrontiamo una squadra imbattuta finora, ha segnato 28 gol. Noi ci siamo preparati bene. Contro Fiorentina e Salernitana, in campionato, abbiamo fatto 40 tiri in porta. In questo momento abbiamo difficoltà nel segnare. Dobbiamo lavorare di più e crederci, consapevoli di avere una gara non semplice contro un avversario di qualità. Insieme possiamo ancora toglierci delle soddisfazioni. In campionato siamo in ritardo, ma abbiamo tutte le possibilità per rientrare», ha continuato.

E sugli avversari: «Benfica e Porto stanno dominando nel proprio campionato. Non dovremo essere ossessionati nel pressing. In queste partite è importante la testa, non dobbiamo pensare all’episodio che è successo. O alla fortuna o alla sfortuna. Ed è quello che i ragazzi stanno facendo». Saranno due gare toste: «Sì, il Benfica è davvero una squadra ottima, di qualità, che occupa bene gli spazi. In fase di non possesso tutti si aiutano. Hanno perso solo due match a inizio campionato. Le critiche? A Salerno l’anno scorso abbiamo vinto 5-0. Stavolta abbiamo fatto più di 20 tiri e segnato solo un gol. Le critiche ci sono e ci saranno nel calcio».