Marotta: «Icardi? tifosi stiano tranquilli». Zhang: «Presto parleremo con Mauro»

«Il rinnovo di Icardi? I tifosi possono stare tranquilli, assolutamente». Lo ha detto l' amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervenuto sulla trattativa con il capitano nerazzurro per il rinnovo di contratto. Il dirigente non si è sbilanciato ulteriormente sulla vicenda, sorridendo ai cronisti uscendo dalla sede del club in centro a Milano.

«Parleremo presto con Icardi del suo contratto. È il nostro capitano, è un giocatore molto professionale e con lui è tutto ok». Il presidente dell'Inter Steven Zhang commenta così la situazione del rinnovo di contratto per Mauro Icardi. «Non ci facciamo condizionare da quello che dicono i giornali, alcune cose non sono vere - prosegue il numero 1 del club nerazzurro -. Mercato? Se ci saranno delle opportunità le coglieremo, lavoriamo per cercare i migliori talenti. Ma è tutto ok», conclude Zhang.

