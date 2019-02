Inter, Zanetti: «Eintracht rivale duro. Spero che Icardi sia in campo»

Javier Zanetti commenta a caldo il sorteggio degli ottavi di Europa League dove l'Inter affronterà i tedeschi dell'Eintracht di Francoforte: «Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ma affrontiamo una squadra tedesca che è sempre difficile da battere. Ci dobbiamo preparare nel migliore dei modi. L'Inter deve sempre cercare di arriuvare in fondo in ogni competizione, è anche vero che ci sono altre squadre attrezzate ma noi ci proveremo e ci sono i presupposti per fare bene».

«Icardi sarà in campo contro l'Eintracht? Icardi continua a essere un giocatore importante per noi, speriamo ci possa essere perché può aiutare la squadra», risponde Zanetti ai microfoni di Sky. «L'Eintracht -aggiunge- è un avversario duro da battere, l'Inter è cresciuta tantissimo nelle ultime partite e speriamo di continuare a crescere perché solo così possiamo ambire a passare il turno. Ora dobbiamo concentrarci su quello che arriverà, sono tutte partite importanti. Speriamo di arrivare in fondo in Europa League, perché vedo che la squadra ci tiene tantissimo».

