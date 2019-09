Inter, Icardi: rinnovo e Psg alle porte: argentino atteso a Parigi!

Ultimo treno per Mauro Icardi. Il Psg è pronto ad accogliere l'attaccante argentino in prestito, dopo il rinnovo con l'Inter per almeno un'altra stagione. L'ad Marotta resta ottimista e fiducioso. Secondo il club nerazzurro, ci sono i tempi e le condizioni per risolvere il caso, considerando che con la cessione all'estero dell'ex capitano interista la causa verrebbe annullata. «Il mio rapporto con Marotta è molto buono, stiamo cercando una soluzione», le parole di Wanda Nara, ieri a Tiki Taka.

Ultimo aggiornamento: 11:18

