Inter, Icardi: «La squadra va amata anche quando perde»

Il capitano dell'Inter Mauro Icardi affida il suo pensiero a Instagram dopo la cocente sconfitta con il Bologna. A secco in campionato da sei gare e su azione addirittura dal 29 ottobre, l'attaccante nerazzurro lancia un messaggio ai tifosi: «Se non la ami quando perde, non amarla quando vince», con riferimento ovviamente all'Inter. «Accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo», prosegue poi Icardi sul suo profilo.



Parole a cui si aggiungono quelle di Wanda Nara, moglie e agente di Icardi, nella notta a Tiki Taka: «Mauro ha sempre dato il massimo, ha fatto tanti gol e i conti si fanno alla fine. Come capitano è il primo che sta male per la situazione».





