Inter, Lucio contro tutti per difendere se stesso

L’ultima intemerata di Spalletti deve avere lasciato di stucco soprattutto il povero Zhang Kangyang, detto Steven, catapultato troppo di recente dalla Cina per ricordare il comportamento del suo attuale allenatore nelle settimane che precedettero il secondo divorzio capitale. Chissà se il giovane presidente dell’Inter conosce la storia di Nerone e dell’incendio di Roma. Di sicuro, non deve essere rimasto soddisfatto nel vedere bruciato, in pochi minuti di scombinato salotto televisivo, il lungo lavoro di ricucitura operato dalla società nerazzurra, con la sua partecipazione diretta, per cercare di chiudere una vicenda scappata di mano a tutti quanti.Ma non molto meglio di Zhang, deve averla presa il placido Marotta. «Trattare con un calciatore per fargli mettere la maglia è uno cosa umiliante»: Spalletti non ha risparmiato nemmeno lui, addirittura accusandolo di avere in qualche modo offeso i tifosi dell’Inter. E’ stato proprio Marotta a decidere di avvalersi della mediazione dell’avvocato Nicoletti per riportare Icardi in gruppo con i compagni. E così adesso, nel cupio dissolvi nerazzurro, l’Inter si appresta a giocarsi l’accesso in Champions, oltre che con un centravanti, anche con un allenatore separato in casa. Stupisce l’escalation spallettiana: alla vigilia aveva lasciato intendere che la decisione di non convocare Icardi dipendeva da una condizione fisica insufficiente; dopo la sconfitta con la Lazio, la motivazione è diventata di carattere disciplinare. Spalletti cioè ha inflitto a Icardi quella punizione che la società aveva deciso di evitargli, mai dichiarandolo ufficialmente fuori rosa o comunque sospeso. L’allenatore ha voluto ergersi a paladino dello spogliatoio. Già, lo spogliatoio: un’entità astratta che ha fatto da sfondo a tutta questa telenovela. Chi è contro Icardi e perché? Si è detto i croati, si è detto Handanovic, si è detto di molti altri, ma nessun calciatore ha mai avuto la faccia di confermarlo pubblicamente. Soltanto boatos. O, appunto, allusioni dirette da parte di Spalletti. Non si è mai capito bene neppure perché sia stata tolta la fascia a Icardi. Colpa di Wanda, la versione più gettonata. Ma l’unico suo intervento televisivo a gamba tesa è stato quando ha detto che Icardi avrebbe preferito giocare con Lautaro Martinez accanto. Cioè, più una critica a Spalletti che agli altri giocatori. C’è ancora una parte di verità non raccontata. Oggi sapremo se Icardi verrà convocato per Genova. Si accettano scommesse che comunque non giocherà. In questo caos Spalletti è riuscito a evitare che si discutesse delle sue scelte per la partita con la Lazio. Perché fuori Gagliardini, reduce da buone prestazioni? Perché Borja Valero su Milinkovic? Perché, nel finale, Vecino centravanti? Altre domande destinate a restare senza risposta.