Inter, Icardi: «Non siamo l'anti Juve»

Una vittoria 'pesantè, tre punti che valgono il 2/o posto ma per Mauro Icardi «non siamo l'anti-Juventus, ci mancano un pò di gradini da sistemare per arrivare dove sono loro, quello che hanno fatto negli ultimi anni. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada e faremo quello da qua in avanti», la sue parole a Sky Sport a fine partita. Il goleador argentino, oggi per lui doppietta, dice di stare passando «un momento bello, un momento nel quale le cose ci riescono bene, al di là della partita a Barcellona. Abbiamo fatto tante partite buone, abbiamo giocato bene, vogliamo fare le cose bene, questo si vede poi in campo. La squadra sta crescendo piano piano, si lavora per migliorare e vogliamo fare le partite, giocare, avere la palla e oggi siamo riusciti a farlo molto bene. Abbiamo trovato degli spazi, delle giocate per fare gol, questo riflette il lavoro che si fa in settimana, si cerca di migliorare ogni giorno. L'importante - chiude - è non prendere gol, quando non si prende gol sappiamo che le opportunità per fare gol le abbiamo perché giochiamo per questo, per cercare di fare gol. E quando non si prendono gol, sappiamo che possiamo vincere le partite in questo modo».

