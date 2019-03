Inter, il suicidio perfetto: Marotta, Icardi e Lucio i protagonisti da Oscar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole del suicidio perfetto non è il nuovo titolo di una vecchia serie tv (in quel caso perfetto era il delitto), ma è il codice di comportamento dell’Inter marottizzata. Sottotitolo: come buttare via una stagione. Ai primi di dicembre l’Inter era a un passo dalla qualificazione in un girone di Champions quasi impossibile e terza in classifica, a un punto dal Napoli e con un margine più che rassicurante sulla quinta. Oggi è fuori dalla Champions, ha subito il sorpasso del Milan, sente sul collo il fiato di più di una pretendente al quarto posto e non riesce a uscire dal tunnel di una crisi in cui si è cacciata da sola.I colpevoli sono noti: Icardi, Marotta (responsabile delle scelte dell’area sportiva) e Spalletti, in puro ordine alfabetico. Si sono avvitati in una spirale di decisioni senza senso e, ogni ora che passa, sempre più senza ritorno, o quasi. A partire dalla fascia di capitano tolta a Icardi, con tanto di pubblicazione anticipata di una sentenza peraltro poco convincente per difetto di motivazione. Che cosa aveva fatto di tanto grave il giocatore? Ha pagato le colpe della moglie procuratrice? Le sue uscite televisive? Ma quali? E’ così grave dire che Perisic aveva dei problemi? Se non avesse avuto problemi, non avrebbe voluto andare via dall’Inter. C’era qualcosa d’altro, di realmente grave? Se c’era, non è stato detto. Risultato: da quel giorno Icardi ha marcato visita (pure questo un comportamento auto-lesionista) e Spalletti, uno sempre a caccia di nemici, con i suoi interventi ha peggiorato la situazione. Si fa sapere, anonimamente, che sono stati i compagni a scaricare il giocatore. Si dice che da quando non gioca più lui la squadra ha ritrovato spirito di gruppo. Infatti: un punto nelle ultime due uscite e terzo posto addio. Le partite si vincono con il gioco e con i campioni, non con lo spirito. L’Inter senza Icardi è inevitabilmente più debole.L’arrivo di Marotta era stato percepito come l’ultimo miglio sulla strada del ritorno alla grande Inter. Ma un bravo dirigente deve avere contezza delle conseguenze delle proprie azioni. In questo caso, disastrose: squadra in confusione, giocatore migliore di fatto fuori rosa e destinato a una clamorosa svalutazione sul mercato. Marotta crede di poter trasformare l’Inter nella Juventus. Ma ogni società ha un Dna proprio (quello dell’Inter è segnato dal buonismo di Moratti) e la Juventus è così storicamente forte (nel bene e nel male) che quando decide di punire qualcuno lo fa e non lo dice. Chi deve capire, capisce, sia dentro, sia fuori. Nell’Inter e dell’Inter non si capisce mai niente.