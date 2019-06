Inter-Icardi, è iniziato il mese che porterà al divorzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mese di giugno appena iniziato è quello del lungo addio di Mauro Icardi all’Inter. Nonostante Wanda Nara, moglie agente dell’attaccante, dica che resterà un’altra stagione in nerazzurro, non è nelle intenzioni di Antonio Conte puntare sull’ex capitano, degradato il 13 febbraio per poi isolarsi fino a fine marzo (fastidio al ginocchio, ma le visite mediche all’Humanitas non avevano riscontrato dei peggioramenti), tornare, sbagliare il rigore contro l’Empoli, uscire tra i fischi della Curva Nord e non essere convocato dall’Argentina per la Coppa America. Una parabola che porta appunto al divorzio. Così dopo quello di Luciano Spalletti, ma lui ha lasciato in trionfo grazie alla conquista del quarto posto (bissando il risultato dell’anno precedente), ora tocca proprio a Icardi. L’attaccante non vuole passare per traditore, ma in realtà vorrebbe trasferirsi alla Juventus. In fila, ma per adesso ha soltanto inviato timidi sondaggi, c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Beppe Marotta lavora per una cessione all’estero, ma c’è sempre l’occasione di uno scambio con Dybala con i bianconeri. Una trattativa che farebbe bene ai conti, grazie alle plusvalenze, di entrambi i club. L’unico ad avere dubbi su questo affare è proprio il numero 10 bianconero. Ma al di là di questo scambio, all’orizzonte sembra esserci una sola certezza: l’addio di Icardi all’Inter.