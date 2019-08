Inter, Icardi incontra Zhang Junior. Tris di squadre su Simeone Junior

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ci siamo. L'Inter è vicinissima all'attaccante cileno: oggi il legale del club, l'avvocato Cappellini, ha spedito tutti i documenti necessari per formalizzare l'accordo con il Manchester United. I nerazzurri hanno alzato l'offerta per coprire circa il 40% dell'alto stipendio dell'ex Arsenal. Nessun ostacolo particolare quindi in questi giorni di colloqui e confronti: gli inglesi hanno confermato la volontà di lasciar partire il giocatore definito un «flop» per la sua deludente avventura a Manchester. Intato domani arrivadalla(prestito con diritto di riscatto sui 12 milioni di euro), mentre Dalbert (da stasera a Firenze) effettua il percorso inverso in prestito secco. L'operazione è stata condotta dall'intermediario. Capitolo Icardi: oggi c'è stato un nuovo incontro tra il giocatore classe '93 e Zhang Junior, in cui il figlio del patron nerazzurro ha confermato la linea dura del club, e l'argentino ribadito la volontà di rimanere a Milano. Restando in tema attaccanti, il Cagliari ha preso nuove informazioni suJunior. Il figlio del tecnico dell'Atletico Madrid era stato già seguito dalloe dalla, che domani riceverà la risposta definitiva di Defrel. Sul francese della Roma anche il Sassuolo, ma Ferrero resta ottimista.