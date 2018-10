Inter, Icardi direttore d'orchestra a San Siro: è l'attaccante moderno di Spalletti

E alla fine tango fu. Un tango argentino, un inno nerazzurro con un solo direttore d’orchestra: Mauro Icardi. Domato il Milan, vinto il derby, surclassato Higuain, il rivale più atteso della sfida di San Siro. Ora sono pari pure i gol stagionali: 6. Un attaccante moderno, un leader vero, un faro per l’Inter. Davanti a più di 78mila spettatori, Icardi sembrava non riuscire a graffiare. Troppo timido, nonostante la gara la stesse conducendo la squadra di Luciano Spalletti. Molta fisicità, tanto possesso palla, ma nessuna traccia di Icardi. Fino al minuto 92, che è ormai diventato una splendida abitudine per lui. Un colpo di testa su cross di Vecino che ha messo in ginocchio il Diavolo. Un movimento all’interno dell’area che inganna prima Musacchio (che scivola goffamente a terra), poi Donnarumma, colpevole, anzi colpevolissimo, di un’uscita nefasta, nonostante la convinta difesa di Rino Gattuso nei suoi confronti. È stata la serata di Icardi, la sua ennesima festa. Nell’attesa che Maurito possa diventare decisivo anche per la sua Argentina. Intanto, ha tenuto a bada il suo connazionale Higuain, che la maglia dell’Albiceleste la vuole riconquistare. Icardi va verso la maturità totale. Il primo passo sono stati i 29 gol della scorsa stagione e il titolo di capocannoniere con Immobile. Ora è sulla strada dei grandi perché diventa letale nelle grandi sfide. Tra 48 ore l’argentino cercherà conferme in casa del Barcellona andando alla ricerca del terzo gol su 3 gare in Champions. E suonare il tango anche al Camp Nou.



Ultimo aggiornamento: 12:56

