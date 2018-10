Icardi senza limiti: «Possiamo battere Milan e Barça. L'Inter è casa mia»

«Vorrei vincere qualcosa con l'Inter, se si fanno le cose bene il premio può arrivare». Così l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, a pochi giorni dal derby con il Milan. «Potevo scegliere di andare via - le sue parole a Sky - ma poi ho deciso di restare. Questa è casa mia. Il derby? È la gara che si aspetta di più, possiamo giocarcela al meglio. Battere il Milan e poi il Barcellona? Noi giochiamo per vincere. Non mi aspettavo di partire così in Champions ma abbiamo giocatori per far male al Barcellona».

«Il rinnovo? Non so se arriverà prima di Natale, cercheremo una soluzione», ha aggiunto l'argentino. Il derby di domenica metterà Icardi di fronte ad un altro argentino, Gonzalo Higuain. «Non penso ci sia una rivalità – le sue parole -. È un grande calciatore ed è quello che mancava al Milan, poi fa parte del gioco metterci contro. Chi segnerà di più? Vedremo a maggio». L'obiettivo per l'Inter resta quello di ridurre il gap con Juventus e Napoli. «Abbiamo una grande squadra, stiamo migliorando dopo l'inserimento dei nuovi – ha concluso Icardi -. La Juventus ha una base solida da anni, è quella la sua forza. Il mio contribuito lo do con i gol».

