Inter-Icardi: continua il braccio di ferro. Offerte dalla Cina per Nainggolan

«I social sono strumenti che non possiamo fermare perché fanno parte della sfera privata dei giocatori o dei loro parenti. Non possiamo arginare Instagram e Twitter. Bisogna far capire che si tratta di strumenti belli ma pericolosi». Beppe Marotta, durante un evento al, manda l'ennesimo messaggio ae a Mauro Icardi, che potrebbe non essere convocato per il prossimo raduno nerazzurro. Il braccio di ferro continua: ufficialmente, l'argentino fa sapere di voler vestire la maglia interista fino alla scadenza del suo contratto, 2021. E che sarà regolarmente in ritiro insieme ai compagni. Ma - lontana dai riflettori - la moglie-agente non interrompe i contatti con la Juventus, che da qualche mese gioca al ribasso, convinta di poter strappare una cifra più vantaggiosa per ingaggiare il classe '93.Non solo Icardi,ha scaricato pure Nainggolan. «Sono tranquillo, ho ancora un contratto con l'Inter e a Milano sto bene», le parole del belga a SkySport. Oggi il suo agente, Alessandro Beltrami (lo stesso di Barella, con il quale c'è un accordo totale sulla base di un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione), ha incontrato l'Inter per fare il punto della situazione. L'ex giallorosso piace in Cina, ma non sarà facile ottenere una cifra adeguata. Solo un anno fa, il centrocampista è stato acquistato infatti per 38 milioni (24+14 con Zaniolo e Santon).