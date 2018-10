Inter, Icardi: «Conta solo il nostro successo»

«Sapevamo che non era facile, l'anno scorso qua abbiamo fatto fatica e sapevamo che quest'anno dovevamo fare qualcosa di più. Siamo riusciti a creare tante occasioni, però l'importante è che la squadra ha vinto e ci portiamo a casa questi 3 punti»: così ai microfoni di Sky Sport Mauro Icardi commenta la vittoria dell'Inter in casa della Spal grazie alla sua doppietta. «I gol in trasferta li avevo fatti anche l'anno scorso - ha aggiunto - avevo fatto 29 gol, non è che mi mancava il gol da tanto, sono tranquillo, so che lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, lavoro per i miei compagni e facciamo bene in campo. Poi se arrivano i gol sono contento, però l'importante è che l'Inter vinca». © RIPRODUZIONE RISERVATA