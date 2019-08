Icardi aspetta la Juve o resterà fermo fino a gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà ancora una volta Inter vs Juve sul calciomercato. Icardi ha confermato di aspettare sempre i bianconeri e di essere disposto, eventualmente, a rimanere a Milano fino a gennaio. Il riposo forzato non lo spaventa, anzi. Milano è la sua città e quella di Wanda Nara, intercettata ieri in centro mentre alcuni media l’avevano annunciata a Capri, per un pranzo con De Laurentiis. Certo è che la Juve per arrivare a Maurito deve vendere Dybala al Psg (se i francesi continueranno a pensare alla Joya per il possibile post Neymar) o provare a imbastire di nuovo lo scambio tutto argentino Icardi-Dybala, proprio in prossimità del gong. Di pari passo, i bianconeri cercheranno di vendere pure Emre Can in Spagna o Germania e Mandzukic: l’attaccante resta in contatto con il tecnico Kovac nonostante il rifiuto della dirigenza del Bayern. Sul versante napoletano non si perde così tempo. L’affare Llorente (il giocatore ha già parlato con Ancelotti) può essere chiuso presto, anche per evitare un ritorno dello United o delle altre corteggiatrici. I Red Devils intanto preparano i documenti d’uscita di Sanchez: il cileno è atteso da Conte entro il week end.Tornando all’Inter, oggi è atteso l’incontro con i viola per lo scambio Dalbert-Biraghi. Nell’agenda del ds Pradé anche un nuovo vertice con l’agente di Caceres e l’entourage di Raphinha, ala dello Sporting. Ai portoghesi piace Simeone. Aspettando Correa, il Milan ha registrato invece l’interesse del Real Madrid per Reina. Il portiere rossonero è nella lista degli spagnoli per sostituire eventualmente Navas.