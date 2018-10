Inter, Icardi: «Bisognava chiuderla prima, ma che goduria»

«Bisognava chiuderla prima per non soffrire, noi e i tifosi. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato continuità. Ora bisogna continuare». Mauro Icardi regala la vittoria all'Inter nel derby di Milano, perde la voce ed è felice e soddisfatto. «Le emozioni - dice a Inter Tv - non si possono spiegare. Posso solo dire: goduria. Vincere così, con un gol mio alla fine, è davvero impossibile da spiegare. L'esultanza con la maglia come l'anno scorso? Non volevo prendere un cartellino». Icardi ha segnato cinque gol di fila al Milan: «La cosa importante è che gli ultimi 4 sono serviti per una vittoria. Quando ho visto il cross non ho pensato nulla, il loro difensore mi teneva per la maglia ma sono riuscito a scappare». Festeggiamenti già finiti e si pensa subito alla Champions: «Testa già al Bar‡a. Stasera a casa tranquilli e da domani lavoriamo per il match di mercoledì».

