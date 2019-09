Inter, dietro al primato c'è il catenaccio 4.0 di Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indietro tutta. Finora è stato il modo migliore per stare davanti. Nel campionato dei gol a raffica, almeno così l’avevamo esaltato dopo le prime quattro giornate, in testa ci sta l’Inter che ha segnato quanto il Sassuolo ma di reti ne ha subita uno soltanto, quattro meno della Juventus, sette meno dell’Atalanta, otto meno di Napoli e Roma. Uno dei tanti paradossi del calcio.FEBBRE IN CALOSì, certo il turno infrasettimanale ha un po’ raffreddato l’euforia iniziale. La febbre del gol sta calando. La Serie A è scesa sotto la media delle tre reti a partita, allontanandosi dalla stagione record, settant’anni fa, 1950-51, titolo al Milan, capocannoniere Nordahl a quota 34 e 1.192 gol segnati in tutto (3,14 di media).Un caso? Lo capiremo meglio nel week end. Ma non è questo il punto. Il punto è che alla squadra volata via a punteggio pieno, di fare incetta di gol importa il giusto. Dopo il debutto con il Lecce, l’Inter ha poi vinto tre volte con un gol di scarto e 2-0 nel derby. Soltanto a Cagliari il formidabile Handanovic si è dovuto chinare a raccogliere un pallone nella sua porta.Siamo tornati al vecchio e italianissimo primo non prenderle? A giudicare dalla formazione schierata da Conte contro la Lazio, verrebbe voglia di rispondere di sì. Davanti al portiere c’erano cinque difensori veri: D’Ambrosio, Godin, De Vrij, Skriniar e Biraghi, cioè tre centrali puri e, nel ruolo di esterni a tutta fascia, due giocatori che a tutti gli effetti possono essere definiti terzini. Eppure, poi rivedi la partita, tutte le partite dell’Inter, ne verifichi le statistiche e ti accorgi che mai la squadra si arrocca, anzi tende a mantenere il controllo del gioco, prevale nel possesso palla (solo nel derby si è fermata al 49%) ed è sempre aggressiva, attaccando gli avversari in ogni zona del campo. Insomma, un primo non prenderle assolutamente modernizzato, un catenaccio 4.0 si potrebbe dire, scherzando un po’.CUORI E TESTALa bravura di Conte perciò non sta soltanto nell’essere entrato nei cuori e nella testa dei suoi giocatori, ma anche nell’avere applicato un sistema di gioco estremamente efficace. A volte forse manca un po’ d’intensità e tende a soffrire la velocità degli avversari – lo si è visto in Champions e lo verificheremo nelle prossime partite con avversarie soprattutto di stampo europeo – ma di certo garantisce equilibrio.È invece proprio la mancanza di equilibrio il difetto che ha caratterizzato l’avvio di campionato delle rivali dei nerazzurri. A partire dalla stessa Juventus che ancora non ha acquisito gli automatismi necessari a tenere più alta la linea difensiva. Per non parlare del Napoli, che riempie gli occhi ma tende a sbilanciarsi quando attacca a pieno organico. Il tempo per migliorare però non manca. Neppure alle outsider come Atalanta, Roma, Lazio e Milan.